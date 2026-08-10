तीन दिन से लापता बालक के परिजनों से मांगी 50 हजार फिरौती
विशुनपुर (कुशीनगर)। कुशीनगर जिले के जटहा बाजार थाना क्षेत्र स्थित कटाई भरपूरवा से तीन दिन पूर्व लापता बालक के परिजनों से मनबढ़ों द्वारा 50 हजार रुपय
विशुनपुर (कुशीनगर)। हिन्दुस्तान संवाद
कुशीनगर जिले के जटहा बाजार थाना क्षेत्र स्थित कटाई भरपूरवा से तीन दिन पूर्व लापता बालक के परिजनों से मनबढ़ों द्वारा 50 हजार रुपये फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बालक की मां ने 5 बार में 12 हजार रुपये फिरौती मांगने वाले के खाते में भेज भी दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
लापता बालक की तलाश
कटाई भरपूरवा निवासी नंदन शर्मा का बेटा सागर शर्मा (12) बीते गुरुवार की शाम छह बजे घर से चौराहे की तरफ निकला था l देर रात तक वह घर नहीं लौटा। परिजनों को चिंता हुई तो उसकी तलाश शुरू कर दी। उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह बालक के पिता ने उसके गायब होने की सूचना थाने में दी। थाने से नंदन घर पहुंचे तो उनके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने 50 हजार रुपये फिरौती मांगी। कहा कि लड़का उनके पास है। लड़के की मां ने फोन पर काफी विनती की। गरीब होने का हवाला दिया। फिरौती मांगने वाले ने गाली देते हुए धमकाया कि रुपये नहीं मिले तो बच्चे को जान से मार देगा। पीड़ित परिवार ने पांच बार में 12 हजार रुपये उनके बताए खाते में भेज दिया। और रुपये के लिए काल आया तो पीड़ित परिवार ने गांव के लोगों से सहयोग की अपील की।
पुलिस और साइबर टीम की कार्रवाई
यह खबर सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को मिली। एसपी ने स्वाट टीम गठित कर दी है। पुलिस की टीमें बालक की तलाश में जुट गई हैं। इस सम्बंध में थानाध्यक्ष अभिनव मिश्र ने बताया इस मामले में अपहरण का केस दर्ज है। फिरौती के लिए आए फोन के मोबाइल नंबर को जांच के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में एएसपी सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि पिता द्वारा बालक को पढ़ने के लिए पीटे जाने की बात सामने आई है। बालक कहीं चला गया है। अपहरण का केस थाने में दर्ज है। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने पर साइबर टीम भी सक्रिय है। पुलिस की अलग-अलग टीमें बालक की तलाश के साथ साइबर फ्राड के खुलासे में जुटी है।
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