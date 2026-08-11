गायब बालक सूरत में ढाबे पर मिला, लाने पहुंची कुशीनगर पुलिस

कुशीनगर के कटाई भरपुरवा गांव में गायब 12 वर्षीय बच्चा पांचवे दिन सूरत में मिल गया। बच्चे के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी जब उसे फिरौती की मांग की गई थी। बच्चे को सुरक्षित रिश्तेदार के साथ रखा गया है। पुलिस बच्चे को घर लाने के लिए टीम भेज रही है।

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। कुशीनगर के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के कटाई भरपुरवा गांव के बाजार टोला से गायब बालक पांचवें दिन सूरत में ढाबे पर मिल गया है। सूचना पर कुशीनगर पुलिस ने राहत की सांस ली है। बच्चे को सकुशल वापस लाने के लिए पुलिस की टीम उसके पिता के साथ मंगलवार को सूरत पहुंच गई । पुलिस ने वीडियो कॉल के माध्यम से बालक की उसकी मां से बातचीत भी कराई गई, जिसके बाद परिजनों ने भी राहत की सांस ली। बच्चे को सूरत में उसके रिश्तेदार के साथ सुरक्षित रखा गया है。

बच्चे के गायब होने की जानकारी कटाई भरपुरवा के बाजार टोला निवासी नंदन शर्मा का 12 साल का बेटा सागर पिछले गुरुवार की शाम छह बजे घर से रोटी खाते हुए चौराहे के तरफ निकला था l देर रात तक वह जब घर नहीं पहुंचा, तो परिजन उसकी खोजबीन शुरू किए l उसका कहीं पता नहीं चल सका l इसके दूसरे दिन सुबह लड़के के पिता नंदन शर्मा ने लिखित सूचना के थाने को दी l उसी दिन गायब बालक के पिता के मोबाइल पर फोन आया कि लड़का हम लोगों के पास है l काल करने वाले ने 50 हजार रूपये फिरौती की मांग की l लड़के की मां काफी विनती करती रही कि हम लोग गरीब हैं l कहां से रूपए देंगे? लड़के की मां के अनुसार फिरौती मांगने वाले ने गाली देते हुए कहा कि अगर रूपये नहीं दिए तो बच्चे को जान मार देंगे l इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया l पीड़ित परिवार ने पांच हजार तथा दो-दो हजार करके पांच बार में 12 हजार रूपये उसके खाते में भेज दिये l इसके बाद भी बाकी रूपये के लिए फिर जब काल आयी, तो पीड़ित परिवार गांव में घूम कर चंदा देने की अपील लोगों से करने लगा l यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को मिली l इसे संज्ञान में लेकर एसपी ने स्वाट टीम गठित की l

पुलिस की कार्रवाई और बच्चे की बरामदगी जटहा बाजार, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने बताया कि गुमशुदा बालक सागर शर्मा पुत्र नंदन शर्मा निवासी कटाई भरपुरवा बाजार टोला थाना जटहा बाजार पिछले 06 अगस्त को पिता के डांटने से नाराज होकर घर से निकल गया था। गुमशुदा बालक को सूरत (गुजरात) से सकुशल बरामद कर लिया गया है। वह अपने रिश्तेदार सिपाही यादव पुत्र रमेश यादव निवासी मरचहवा थाना धनहा जनपद बगहा (बिहार) के साथ सुरक्षित एवं स्वस्थ है। जटहा बाजार थाने की एक टीम बच्चे को घर लाने के लिए पिता के साथ सूरत के लिए रवाना हो गई है। उधर बेटे के गायब होने के बाद पिछले चार दिन से परेशान परिजनों को उसके सूरत में सकुशल मिलने की सूचना से बड़ी राहत मिली है। ग्रामीण भी बच्चे के मिलने की खबर से राहत महसूस कर रहे हैं。

बच्चे के सूरत पहुंचने की वजह पांच अगस्त को स्कूल नहीं जाने की जानकारी होने पर नाराज पिता ने बच्चे को 6 अगस्त को डांट दिया था। इससे नाराज होकर बच्चा ट्रेन पकड़ कर सूरत पहुंच गया। बच्चा सूरत के एक ढाबा पर था। उसको सुरक्षित करते उसके रिश्तेदार को सुपुर्द कर दिया गया है। थाने से बच्चे को लाने के लिए टीम रवाना हो गई है। बच्चे के परिजन के साथ साइबर फ्राड करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। पुलिस उसके खुलासा में जुटी है।

केशव कुमार, एसपी कुशीनगर