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जलालपुर पनवारा विद्यालय से टीडीडीपीटी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज में प्राथमिक विद्यालय जलालपुर पनवारा से टीडीडीपीटी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास चंद्रा ने टीकाकरण के तहत 5 से 10 वर्ष के बच्चों को विभिन्न संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की। पूरे प्रदेश में चल रहे इस अभियान में छूटे हुए बच्चों को टीका लगाया जाएगा।

जलालपुर पनवारा विद्यालय से टीडीडीपीटी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ
जलालपुर पनवारा विद्यालय से टीडीडीपीटी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

कन्नौज, संवाददाता। शासन के निर्देश पर जिले में टीडीडीपीटी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ सोमवार को प्राथमिक विद्यालय जलालपुर पनवारा से किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास चंद्रा तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहित दुबे ने फीता काटकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान 5 से 6 वर्ष तथा 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाकर उन्हें विभिन्न संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास चंद्रा ने बताया कि यह विशेष टीकाकरण अभियान पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत छूटे हुए सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण कर उन्हें सुरक्षा चक्र से आच्छादित किया जाएगा।

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कार्यक्रम में एएनएम अमिता कटियार ने बच्चों का टीकाकरण किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, अभिभावक एवं स्थानीय जनसमुदाय भी उपस्थित रहा और अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

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