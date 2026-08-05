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तीरंदाजी प्रतियोगिता में खूंटी की अश्विता ने जीता ओवरऑल स्वर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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खूंटी की तीरंदाजों ने टोरियन वर्ल्ड स्कूल में सीबीएसई जोनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा अश्विता पूर्ति ने 30 मीटर में रजत, 20 मीटर में स्वर्ण और ओवरऑल स्वर्ण पदक जीते। अर्पिता कुमारी ने भी कांस्य पदक प्राप्त किया। दोनों खिलाड़ी भविष्य में और भी सफलताओं की उम्मीद जगाती हैं।

तीरंदाजी प्रतियोगिता में खूंटी की अश्विता ने जीता ओवरऑल स्वर्ण

खूंटी, संवाददाता। टोरियन वर्ल्ड स्कूल में आयोजित सीबीएसई जोनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंडर-17 इंडियन राउंड बालिका वर्ग में खूंटी की तीरंदाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। डीएवी पब्लिक स्कूल, खूंटी की छात्रा अश्विता पूर्ति ने 30 मीटर स्पर्धा में रजत, 20 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण तथा ओवरऑल स्वर्ण पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में श्याम एक्सीलेंस स्कूल, रांची की छात्रा अर्पिता कुमारी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 30 मीटर एवं 20 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। दोनों स्पर्धाओं के अंकों के आधार पर उन्हें ओवरऑल कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। अश्विता पूर्ति और अर्पिता कुमारी दोनों वीर बिरसा तीरंदाजी अकादमी की पूर्व प्रशिक्षु हैं तथा वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के रांची आर्चरी सेंटर में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।इस

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सफलता पर डीएवी पब्लिक स्कूल, खूंटी के प्राचार्य मनोजेश्वर कुमार, खेल शिक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह, खूंटी जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कोचे मुंडा, सचिव बसंत कुमार सहित संघ के पदाधिकारियों और प्रशिक्षकों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों तीरंदाज भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले, राज्य और देश का नाम गौरवान्वित करेंगी।

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