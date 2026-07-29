उपकारा की सुरक्षा व्यवस्था की उपायुक्त ने की समीक्षा
खूंटी में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में कारा सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में उपकारा की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों को सुविधाएं और अनुशासन की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने CCTV कैमरों के संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कैदियों के भोजन एवं चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही।
खूंटी, संवाददाता। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में कारा सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपकारा खूंटी की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा अनुशासन व्यवस्था की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उनके सुचारु संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बैठक में कैदियों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने, स्टॉक पंजी का नियमित संधारण तथा रात्रि के समय चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों से समन्वय के साथ कार्य करते हुए जेल में सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने पर बल दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग, प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अधीक्षक उपकारा दीपेश कुमारी, डीएसपी मुख्यालय, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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