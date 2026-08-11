गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरेापी गिरफ्तार
खोराबार पुलिस ने संगठित अपराध को रोकने के लिए अनिल उर्फ करन यादव को गिरफ्तार किया है। वह गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की गई है।
खोराबार, हिन्दुस्तान संवाद। संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत खोराबार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी अनिल उर्फ करन यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी कैंट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक आशुतोष सिंह ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी अनिल उर्फ करन यादव निवासी जयपुर-जोधपुर बाजार, भौवापार, खोराबार के खिलाफ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस के अनुसार वह मुकदमे में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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