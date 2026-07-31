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खरसावां के 50 कांवरियों का जत्था पूजा करने बैद्यनाथधाम हुए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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खरसावां। सावन महीने के अवसर पर बोल बम कांवरिया संघ खरसावां के 50 कांवरियों का जत्था शनिवार को बाबा बैद्यनाथधाम देवघर के लिए रवाना हुआ। यात्रा से पहले दिवंगत जितेंद्र घोड़ाई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी कांवरियों ने रामेश्वर मंदिर में पूजा कर यात्रा की सफलता की कामना की।

खरसावां के 50 कांवरियों का जत्था पूजा करने बैद्यनाथधाम हुए रवाना

खरसावां। सावन महीने के अवसर पर बोल बम कांवरिया संघ खरसावां के 50 कांवरियों का जत्था शनिवार को बाबा बैद्यनाथधाम देवघर के लिए श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुए। यात्रा शुरू होने से पहले कांवरियों ने दिवंगत साथी जितेंद्र घोड़ाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी श्रद्धालुओं ने दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर संघ के सदस्यों ने कहा कि जितेंद्र घोड़ाई हर वर्ष बाबा धाम की यात्रा में साथ रहते थे। इस बार उनका साथ नहीं होना सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने भगवान शिव से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। कांवरिया संघ के सदस्यों ने कहा कि अपने दिवंगत साथी जितेंद्र घोड़ाई की स्मृतियां सदैव उनके साथ रहेंगी और उनकी कमी हमेशा महसूस होगी。

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यात्रा की तैयारी

श्रद्धालुओं ने अंत में उनकी आत्मा की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हुए ऊं शांति का उच्चारण किया। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व सभी कांवरियों ने खरसावां के रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। इस दौरान भगवान शिव से यात्रा की सफलता, क्षेत्र में सुख-शांति, समृद्धि, अच्छी वर्षा, बेहतर फसल और जन कल्याण की कामना की गई।

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पवित्र जल की यात्रा

मंदिर परिसर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय हो उठा। संघ के द्वारा बताया गया कि सभी कांवरिया पहले सुल्तानगंज पहुंच कर उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल भरेंगे। इसके बाद लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथधाम देवघर पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।

सामान्य प्रश्न

कांवरिया संघ के कितने सदस्य यात्रा पर निकले?
कांवरिया संघ के 50 सदस्य यात्रा पर निकले।
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