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सहकारी समिति में खाद वितरण पर उठे सवाल, सपा नेता ने लगाया भेदभाव का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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फोटो29 खाद की आस लगाए खड़े किसान व लाल गमछे में सपा नेता।-चहेते किसानों को अधिक खाद देने और अन्य किसानों को भटकाने का लगाया आरोपतालग्राम, संवाददाता। खर

सहकारी समिति में खाद वितरण पर उठे सवाल, सपा नेता ने लगाया भेदभाव का आरोप

तालग्राम, संवाददाता। खरीफ सीजन के बीच तालग्राम स्थित साधन सहकारी समिति में खाद वितरण को लेकर विवाद गहरा गया है। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रीपू यादव ने समिति में खाद वितरण में अनियमितता और पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ चहेते किसानों को आवश्यकता से अधिक खाद उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि कई किसान एक-एक बोरी खाद के लिए समिति के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सपा नेता का कहना है कि खाद वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। आरोप है कि प्रभावशाली और परिचित किसानों को आसानी से कई-कई बोरी खाद मिल रही है, जबकि छोटे और सामान्य किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही।

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इससे किसानों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि धान सहित खरीफ की फसलों के लिए इस समय खाद की सबसे अधिक जरूरत है। ऐसे समय में यदि किसानों को समय से खाद नहीं मिलेगी तो उनकी फसल प्रभावित हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से समिति के खाद वितरण की जांच कराने और सभी किसानों को समान रूप से खाद उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं, समिति पर खाद लेने पहुंचे कई किसानों ने भी समय से खाद न मिलने की शिकायत की। किसानों का कहना है कि उन्हें कई दिनों से समिति के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। सपा नेता ने चेतावनी दी कि यदि खाद वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई और सभी किसानों को समान रूप से खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो किसानों के साथ आंदोलन किया जाएगा। उधर, समिति सचिव से इस सम्बंध में फोन से वार्ता करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन नही उठा।

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