खाद संकट पर भाकियू ने किया प्रदर्शन
भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) ने शनिवार को उर्वरक की किल्लत और किसानों की समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने उप जिलाधिकारी को चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। बताया गया कि कई किसानों को उर्वरक की कीमतें बाजार से अधिक चुकानी पड़ रही हैं।
खरीफ सीजन में उर्वरक की किल्लत और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार पांडेय के नेतृत्व में किसानों ने उप जिलाधिकारी प्रेरणा गौतम को चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि विकास खंड नेवादा के पिपरहटा गांव की सड़क के निर्माण के लिए दो-तीन बार सर्वे कराया जा चुका है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। वहीं तहसील क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों में उर्वरक की भारी कमी से किसान परेशान हैं।
खरीफ की धान, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों के लिए इस समय खाद की जरूरत है, लेकिन चकबंदी वाले गांवों में फार्मर रजिस्ट्री न होने से किसानों को समितियों से खाद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि कई किसानों की खतौनी में अंश निर्धारण न होने के कारण भी खाद वितरण में दिक्कत आ रही है। मजबूरन किसानों को बाजार से 300 से 500 रुपये प्रति बोरी अधिक कीमत देकर उर्वरक खरीदना पड़ रहा है। भाकियू ने मांग की कि खाद की दुकानों पर ओवररेटिंग की जांच कर कार्रवाई की जाए तथा जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है, उन्हें आधार कार्ड और खतौनी के आधार पर पुराने तरीके से खाद उपलब्ध कराई जाए। उप जिलाधिकारी ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष गुलाम हसन, यशवंत सिंह राठौर, पंचम लाल, अशोक कुमार गौतम, प्रहलाद गौतम, रामचंद्र राजपूत, सोनू राजपूत, निर्मला देवी, प्रेमचंद गौतम सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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