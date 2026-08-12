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खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि तय, धान-उड़द-बाजरा की क्षति पर मिलेगा मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर, संवाददाता।राने के लिए इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। योजना का लाभ ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान उठा सक

खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि तय, धान-उड़द-बाजरा की क्षति पर मिलेगा मुआवजा

खरीफ मौसम 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसानों की फसलों का बीमा कराने के लिए इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। योजना का लाभ ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं। कृषि विभाग के अनुसार खरीफ फसलों में धान के लिए 86 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित है, जिसके लिए किसान को 1720 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। इसी तरह उड़द की बीमित राशि 59,300 रुपये तथा प्रीमियम 1,186 रुपये प्रति हेक्टेयर और बाजरा की बीमित राशि 29,700 रुपये तथा प्रीमियम 594 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। शासनादेश के अनुसार खरीफ 2026 के लिए ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, जबकि गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त निर्धारित की गई है।

ये भी पढ़ें:खरीफ फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

फसल खराब होने पर तुरंत दर्ज कराएं शिकायत

प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, आकाशीय बिजली, रोग एवं कीट आदि से फसल को नुकसान होने पर बीमित किसान क्षति की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14447, व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर शिकायत की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:31 अगस्त तक फसल बीमा के लिए कर सकते आवेदन

इन परिस्थितियों में मिलेगा फसल बीमा का लाभ

व्यापक आपदा की स्थिति में ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल में प्रतिकूल मौसम के कारण फसल की बुवाई न हो पाने अथवा असफल बुवाई, खड़ी फसल को सूखा, बाढ़, ओला, जलभराव, तूफान, चक्रवात, आकाशीय बिजली, रोग एवं कीट आदि से नुकसान होने पर योजना के तहत सहायता का प्रावधान है। वहीं बुवाई के एक माह बाद से कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसम के कारण संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर भी सहायता दी जाएगी। स्थानीय आपदा में ओलावृष्टि, जलभराव (धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना और आकाशीय बिजली से आग लगने से खड़ी फसल को नुकसान तथा कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में सुखाई के लिए रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को भी योजना में शामिल किया गया है।

किसान निर्धारित तिथि से पहले फसल का बीमा अवश्य करा लें

किसान निर्धारित तिथि से पहले फसल का बीमा अवश्य करा लें, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने की स्थिति में बीमा योजना का लाभ मिल सके।

-राम किशन सिंह, उप कृषि निदेशक।

सामान्य प्रश्न

खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि क्या है?
खरीफ 2026 के लिए ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, जबकि गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त निर्धारित की गई है।
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