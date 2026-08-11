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31 अगस्त तक फसल बीमा के लिए कर सकते आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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गाजीपुर में खरीफ 2026 के मौसम के लिए फसल बीमा पोर्टल शुरू किया गया है। ऋणी कृषकों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त और गैर-ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त निर्धारित की गई है। भंडारण के साथ आवश्यक अभिलेखों के माध्यम से कृषक अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।

31 अगस्त तक फसल बीमा के लिए कर सकते आवेदन

गाजीपुर, संवाददाता। उप कृषि निदेशक विजय कुमार ने बताया कि खरीफ 2026 मौसम में फसल बीमा कराने के लिए फसल बीमा पोर्टल शुरू हो गयी है। इसमें ऋणी कृषकों (केसीसी धारक) के लिए 31 अगस्त तक गैर ऋणी कृषकों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित है। गैर ऋणी कृषक अपने फसलो का बीमा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियो, नजदीकी सहज जन सेवा केन्द्र अथवा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर करा सकते है। बीमा कराने के लिए आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी एवं स्वयं बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान, बाजरा की फसलें बीमा के लिए निर्धारित है।

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बीमा कराने के लिए कुल बीमित राशि का मात्रा दो प्रतिशत (धान के लिए रुपया 1634 एवं बाजरा के लिए रुपया 706 प्रति हेक्टयर) प्रीमियम देना होगा। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत औद्यानिक फसल केला एवं मिर्च का भी बीमा करा सकते है। प्रीमियम 5 प्रतिशत (केला के लिए 7500 रुपया एवं मिर्च के लिए रुपया 2500) निर्धारित है। दैवीय आपदा की स्थिति में फसल बीमा सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराने हेतु भारत सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर 14447 का प्रयोग किया जा सकता है।

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