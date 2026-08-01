खरकाई का जलस्तर घटा, खतरे के निशान से दो मीटर नीचे
खरकाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान 129 मीटर से गिरकर 126.890 मीटर हो गया है। यह लगातार गिर रहा है। ओडिसा का बैंकवेल डैम भी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन उसका जलस्तर बढ़ रहा है। आमतौर पर डैम के फाटकों के खुलने पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करता है।
खरकाई नदी का जलस्तर पहले की तुलना में काफी नीचे आ गया है। गुरुवार को नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। खरकाई का खतरे का निशान 129 मीटर है जबकि वर्तमान में यह 126.890 मीटर तक पहुंच गई है। और फिलहाल यह लगातार गिरावट की ओर है। हालांकि ओडिसा का बैंकवेल डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। परंतु वह भी खतरे के निशान से नीचे है। आम तौर पर जब बैंकवेल और खरकाई डैम का फाटक खोला जाता है, तभी जमशेदपुर में नदी खतरे का निशान पार करती है।
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