Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खरकाई का जलस्तर घटा, खतरे के निशान से दो मीटर नीचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

खरकाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान 129 मीटर से गिरकर 126.890 मीटर हो गया है। यह लगातार गिर रहा है। ओडिसा का बैंकवेल डैम भी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन उसका जलस्तर बढ़ रहा है। आमतौर पर डैम के फाटकों के खुलने पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करता है।

खरकाई का जलस्तर घटा, खतरे के निशान से दो मीटर नीचे

खरकाई नदी का जलस्तर पहले की तुलना में काफी नीचे आ गया है। गुरुवार को नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। खरकाई का खतरे का निशान 129 मीटर है जबकि वर्तमान में यह 126.890 मीटर तक पहुंच गई है। और फिलहाल यह लगातार गिरावट की ओर है। हालांकि ओडिसा का बैंकवेल डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। परंतु वह भी खतरे के निशान से नीचे है। आम तौर पर जब बैंकवेल और खरकाई डैम का फाटक खोला जाता है, तभी जमशेदपुर में नदी खतरे का निशान पार करती है।

ये भी पढ़ें:Basti News: फिर बढ़ रही सरयू नदी, चेतावनी बिन्दु से 25 सेमी है ऊपर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Water Level Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।