टीजीटी परीक्षा में हासिल की 158 वीं रैंक
फतेहपुर के खालिद रशीद ने यूपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सामाजिक विज्ञान में 158वीं रैंक प्राप्त की। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से यह सफलता हासिल की। उनके परिवार में खुशी का माहौल है।
फतेहपुर। उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा 2022 के घोषित परिणाम में हंसवा ब्लॉक क्षेत्र के एकारी निवासी खालिद रशीद (अतीक) ने शानदार सफलता हासिल की है। सामाजिक विज्ञान विषय में उन्होंने प्रदेश स्तर पर 158वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। खालिद रशीद ने एम.ए. एवं बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। उनके पिता रशीद अहमद सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं। खालिद ने बताया कि उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन माध्यमों से नियमित तैयारी कर यह सफलता हासिल की। अतीक के भाई फरीद अहमद यूपी पुलिस में निरीक्षक के पद पर तैनात हैं।
उनकी उपलब्धि पर परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।
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