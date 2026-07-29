Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टीजीटी परीक्षा में हासिल की 158 वीं रैंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

फतेहपुर के खालिद रशीद ने यूपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सामाजिक विज्ञान में 158वीं रैंक प्राप्त की। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से यह सफलता हासिल की। उनके परिवार में खुशी का माहौल है।

टीजीटी परीक्षा में हासिल की 158 वीं रैंक

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा 2022 के घोषित परिणाम में हंसवा ब्लॉक क्षेत्र के एकारी निवासी खालिद रशीद (अतीक) ने शानदार सफलता हासिल की है। सामाजिक विज्ञान विषय में उन्होंने प्रदेश स्तर पर 158वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। खालिद रशीद ने एम.ए. एवं बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। उनके पिता रशीद अहमद सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं। खालिद ने बताया कि उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन माध्यमों से नियमित तैयारी कर यह सफलता हासिल की। अतीक के भाई फरीद अहमद यूपी पुलिस में निरीक्षक के पद पर तैनात हैं।

ये भी पढ़ें:Success Story: 14 बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, BPSC पास कर आस्था दमेले बिहार में बनीं SDM

उनकी उपलब्धि पर परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।

ये भी पढ़ें:UP TGT Cut Off 2022: शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की कटऑफ, हिंदी में UR, EWS और OBC की मेरिट समान

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।