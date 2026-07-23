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खैरना बैराज परियोजना में डूब क्षेत्र के लोगों को मिलेगा चार गुना मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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गरमपानी स्थित बढ़ेरी में खैरना बैराज परियोजना को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में तकनीकी पहलुओं, डूब क्षेत्र, मुआवजा और पर्यटन पर चर्चा की गई। परियोजना से जलवायु, पेयजल और स्थानीय रोजगार में सुधार होगा। बैराज बनाने में 402 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसमें 9 गेट होंगे।

खैरना बैराज परियोजना में डूब क्षेत्र के लोगों को मिलेगा चार गुना मुआवजा

गरमपानी, संवाददाता। बेतालघाट स्थित बढ़ेरी में प्रस्तावित खैरना बैराज परियोजना को लेकर गुरुवार को महादेव शिव मंदिर परिसर में जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें तकनीकी पहलुओं, डूब क्षेत्र, मुआवजा, सड़क, पेयजल, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।अधिकारियों ने बताया कि बैराज में 13 मीटर जलस्तर रखा जाएगा। डूब क्षेत्र में आने वाली सड़क को ऊपरी हिस्से से दो लेन में विकसित किया जाएगा, जबकि बैराज के नौ गेटों के माध्यम से नदी के मध्य से जल निकासी की व्यवस्था रहेगी। परियोजना से प्रभावित तल्लाकोट की करीब 2.5 हेक्टेयर व धारी खैरनी की 3.7 हेक्टेयर नाप भूमि के लिए शासन की निर्धारित दर से चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान रखा है।

विधायक सरिता आर्या ने कहा, कि खैरना बैराज बनने से नैनीताल, गरमपानी, भवाली, रानीखेत सहित कई क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, बैराज धनियाकोट और खैरनी गांव के बीच बढ़ेरी स्थित कोसी नदी पर बनाया जाएगा। करीब 19 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाली इस परियोजना में 9 गेट, करीब 1.5 किमी लंबाई, 19 मीटर ऊंचाई और 115 मीटर चौड़ाई का बैराज प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 402 करोड़ रुपये है। परियोजना रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। बजट स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डीके सिंह ने बताया कि बैराज में 41 एमएलडी पानी का भंडारण किया जाएगा। बैठक में ब्लॉक प्रमुख अंकित साह, मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह बिष्ट, बीडीसी सदस्य विक्रम बोहरा, कमल जंतवाल, प्रकाश आर्य, दलीप बोरा, हेम आर्य, पुष्कर सिंह, राजेंद्र मेहरा, नीरज तिवारी, रमेश सुयाल, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डीके सिंह, लोनिवि के ईई हीरा सिंह बिष्ट आदि रहे।

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