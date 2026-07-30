दो अगस्त को दस बच्चों को भेजा जाएगा जांच के लिए
दो अगस्त को दस बच्चों को भेजा जाएगा जांच के लिएदो अगस्त को दस बच्चों को भेजा जाएगा जांच के लिएदो अगस्त को दस बच्चों को भेजा जाएगा जांच के लिएदो अगस्त
खगड़िया। नगर संवाददाता राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बाल हृदय योजनान्तर्गत दिल के बीमारी से ग्रसित बच्चों को खगड़िया से पटना जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशिलयटी अस्पताल भेजा जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि खगड़िया से एम्बुलेंस के माध्यम से दस बच्चों को उसके परिजनों के साथ रवाना किया जाएगा।
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