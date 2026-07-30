Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दो अगस्त को दस बच्चों को भेजा जाएगा जांच के लिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

दो अगस्त को दस बच्चों को भेजा जाएगा जांच के लिएदो अगस्त को दस बच्चों को भेजा जाएगा जांच के लिएदो अगस्त को दस बच्चों को भेजा जाएगा जांच के लिएदो अगस्त

दो अगस्त को दस बच्चों को भेजा जाएगा जांच के लिए

खगड़िया। नगर संवाददाता राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बाल हृदय योजनान्तर्गत दिल के बीमारी से ग्रसित बच्चों को खगड़िया से पटना जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशिलयटी अस्पताल भेजा जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि खगड़िया से एम्बुलेंस के माध्यम से दस बच्चों को उसके परिजनों के साथ रवाना किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khagaria Patna
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।