पीएम श्री स्कूलों के बच्चों व शिक्षकों का बनेगा आईडी कार्ड
खगड़िया जिले के 14 पीएम श्री इंटर स्कूलों के सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए अब आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए बाहर की एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। कक्षा 6 से 12 तक नामांकित सभी बच्चों और शिक्षकों की पहचान के लिए आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले के सभी 14 पीएम श्री इंटर स्कूलों के शिक्षकों व बच्चों का अब आईडी कार्ड बनेगा। इसके लिए जिले के बाहर के एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। बताया गया कि कक्षा छह से 12वीं तक में नामांकित सभी बच्चों सहित स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों की पहचान के लिए आईडी कार्ड होगा। इसके लिए जल्द आईडी कार्य निर्माण शुरू करने की बात कही जा रही है।
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