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स्वतंत्रता दिवस: जेएनकेटी मैदान में होगा मुख्य समारोह

By Hindustan | Bureau
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स्वतंत्रता दिवस: जेएनकेटी मैदान में होगा मुख्य समारोह

खगड़िया । नगर संवाददाता 80वें स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन को लेकर डीएम विक्रम वीरकर एवं एसपी भानू प्रताप सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह 15 अगस्त को प्रात: 09:00 बजे जेएनकेटी इंटर स्तरीय विद्यालय मैदान, खगड़िया में आयोजित होगा। समारोह के दौरान राष्ट्रीय संदेशों से युक्त छह बड़े बैलून गुच्छों की व्यवस्था जिला नजारत शाखा द्वारा की जाएगी, जबकि नगर परिषद, खगड़िया आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। बैठक में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वजारोहण का समय भी निर्धारित किया गया। इसके अनुसार समाहरणालय में प्रात: 10:10 बजे, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में 10:25 बजे, अनुमंडल कार्यालय में 10:35 बजे, पुलिस केन्द्र में 10:55 बजे तथा जिला परिषद कार्यालय में 11:15 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा।

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समाहरणालय में ध्वजारोहण के उपरांत सभी पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में भारतीय ध्वज संहिता के अनुरूप समारोह संपन्न कराएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चयनित महादलित टोलों में डीएम, एसपी एवं अन्य वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण कराया जाएगा। संबंधित टोलों एवं आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत, पेयजल, विद्युत, विधि-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों, अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा थानाध्यक्षों को दिए गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि महादलित टोलों के आसपास स्थित सभी विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएँ स्वच्छ व निर्धारित पोशाक में, बाल एवं नाखून की साफ-सफाई के साथ अनुशासित ढंग से ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि महादलित टोलों के प्रत्येक पात्र परिवार तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाई जाए तथा यदि कोई परिवार किसी योजना के लाभ से वंचित है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में महादलित टोलों में ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रीय मिठाई वितरण की जिम्मेदारी संबंधित विकास मित्रों को सौंपी गई। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन, विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा सभी तैयारियों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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