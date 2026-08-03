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पीएम श्री स्कूलों के बच्चों की डिजिटल होगी रिपोर्ट, दी गई ट्रेनिंग

By Hindustan | Bureau
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पीएम श्री स्कूलों के बच्चों की डिजिटल होगी रिपोर्ट, दी गई ट्रेनिंगपीएम श्री स्कूलों के बच्चों की डिजिटल होगी रिपोर्ट, दी गई ट्रेनिंगपीएम श्री स्कूलों

पीएम श्री स्कूलों के बच्चों की डिजिटल होगी रिपोर्ट, दी गई ट्रेनिंग

खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले के पीएम श्री स्कूलों के बच्चों की डिटेल ऑनलाइन होगी। जिसको लेकर सोमवार को डायट रामगंज संसारपुर में हुई एक दिवसीय कार्यशाला में पीएम श्री स्कूलों के प्रधानों व नोडल शिक्षकों को डिजिटल होलेस्टिक प्रोग्राम कार्ड की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। ट्रेनर के रूप में डायट रामगंज संसारपुर के व्याख्याता डा. विक्रांत भाष्कर द्वारा प्रधानों व नोडल शिक्षकों को बच्चों की एसेंसटेंट ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी प्रक्रिया करने के बारें में बताया गया। साथ ही बताया गया कि बच्चों की एसेंसमेंट ऑनलाइन करने में सावधानी बरतें जिससे किसी तरह की त्रुटिपूर्ण डाटा ऑनलाइन नहीं हो।

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इसका खासा ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करें। कार्यशाला में प्रधानाध्यापक रामविलास प्रयाद यादव, मिथिलेश कुमार, बिपिन कुमार, सुलेखा कुमारी, मेनु कुमारी, पवन कुमार सहित लालू कुमार, कर्णदीप आदि शामिल थे। इधर एसएसए के संभाग प्रभारी अमरनाथ गुप्ता व पंकज कुमार के देखरेख में ट्रेनिंग हुई। एसएसए डीपीओ आकांक्षा चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की।

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