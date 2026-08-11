जन्म एवं मृत्यु निबंधन शिविर में अब तक आए आठ हजार आवेदन
जन्म एवं मृत्यु निबंधन शिविर में अब तक आए आठ हजार आवेदन जन्म एवं मृत्यु निबंधन शिविर में अब तक आए आठ हजार आवेदन जन्म एवं मृत्यु निबंधन शिविर में अब त
खगड़िया । नगर संवाददाता जन्म एवं मृत्यु निबंधन की प्रक्रिया को सुगम एवं जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से खगड़िया जिले के सभी प्रखंडों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को जिले के विभिन्न क्षेत्र में आयोति विशेष शिविरों में जन्म एवं मृत्यु निबंधन हेतु कुल 796 आवेदन प्राप्त हुए। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व रविवार तक 7,239 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। यानि अब तक जिले के विभिन्न प्रखंडों से 8,035 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से अब तक 816 प्रमाण-पत्र निर्गत किए जा चुके हैं।किस प्रखंड में कितने आवेदन किए गए हैं प्राप्त: विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परबत्ता में 424 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
जबकि गोगरी में 597, बेलदौर में 1,847, चौथम में 1,059, मानसी में 433, खगड़िया में 1,129 तथा अलौली में 2,546 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं सोमवार को आयोजित विशेष शिविर में परबत्ता से 34, गोगरी से 42, बेलदौर से 74, चौथम से 175, मानसी से 28, खगड़िया से 100 तथा अलौली से 343 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।फोटो: 36केप्सन: जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के विशेष शिविर में पहुंचे आवेदक।
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