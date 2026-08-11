Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जन्म एवं मृत्यु निबंधन शिविर में अब तक आए आठ हजार आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

जन्म एवं मृत्यु निबंधन शिविर में अब तक आए आठ हजार आवेदन जन्म एवं मृत्यु निबंधन शिविर में अब तक आए आठ हजार आवेदन जन्म एवं मृत्यु निबंधन शिविर में अब त

जन्म एवं मृत्यु निबंधन शिविर में अब तक आए आठ हजार आवेदन

खगड़िया । नगर संवाददाता जन्म एवं मृत्यु निबंधन की प्रक्रिया को सुगम एवं जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से खगड़िया जिले के सभी प्रखंडों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को जिले के विभिन्न क्षेत्र में आयोति विशेष शिविरों में जन्म एवं मृत्यु निबंधन हेतु कुल 796 आवेदन प्राप्त हुए। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व रविवार तक 7,239 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। यानि अब तक जिले के विभिन्न प्रखंडों से 8,035 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से अब तक 816 प्रमाण-पत्र निर्गत किए जा चुके हैं।किस प्रखंड में कितने आवेदन किए गए हैं प्राप्त: विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परबत्ता में 424 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जबकि गोगरी में 597, बेलदौर में 1,847, चौथम में 1,059, मानसी में 433, खगड़िया में 1,129 तथा अलौली में 2,546 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं सोमवार को आयोजित विशेष शिविर में परबत्ता से 34, गोगरी से 42, बेलदौर से 74, चौथम से 175, मानसी से 28, खगड़िया से 100 तथा अलौली से 343 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।फोटो: 36केप्सन: जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के विशेष शिविर में पहुंचे आवेदक।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khagaria
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।