सौ नए पारा विधिक स्वयंसेवक का किया गया चयन

खगड़िया। विधि संवाददाता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया अंतर्गत नए सिरे से सौ पारा विधिक स्वयंसेवक का चयन किया गया। नव चयनित पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रशिक्षण देने के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किया गया। प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार द्वारा बताया गया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार बच्चन के निर्देशानुसार नव चयनित पारा विधिक स्वयंसेवक को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित माड्यूल के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार बच्चन, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मनोज कुमार द्विवेदी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रवाल दत्ता एवं रूम्पा कुमारी, विशेष न्यायाधीश उत्पाद श्री प्रभाकर कुमार झा, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट श्री ऋषि चंदन, प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण देने के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में मुख्य, विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता श्री बालकृष्ण यादव, उपमुख्य, विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता श्री सनोज कुमार सिंह एवं प्रभास कुमार सिंह, सहायक, विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता श्री निशांत शेखर एवं अनुराग कुमार एवं पैनल अधिवक्ता श्री अमरजीत कुमार सिंह को प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रशिक्षण के लिए उपस्थित पारा विधिक स्वयंसेवक भारतीय संविधान की मूल संरचना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अंतर्गत पीएलवी की भूमिका एवं कार्य, बुनियादी आपराधिक कानून आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। वही 30 जुलाई तक अन्य विषय पर पीएलवी को प्रशिक्षण की बात कही गई।