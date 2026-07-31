ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में खगड़िया बनेगा मॉडल शहर: अर्चना

खगड़िया । नगर संवाददाता स्वच्छ, सुंदर एवं आधुनिक खगड़िया के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नगर परिषद द्वारा केएन क्लब में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान नगर सभापति अर्चना कुमारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया और इसे जनभागीदारी से सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ नगर सभापति अर्चना कुमारी, गोगरी नगर परिषद की सभापति रंजीता निषाद, नगर पंचायत परबत्ता की चेयरमैन अर्चना देवी, नगर पंचायत मानसी की चेयरमैन प्रभा देवी, नगर पंचायत बेलदौर की चेयरमैन ममता देवी तथा नगर पंचायत अलौली की चेयरमैन जयंती शेखर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कहा कि किसी भी शहर की स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों के भरोसे नहीं हो सकती। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, नगर परिषद और आम नागरिकों की समान भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हर शहर की जरूरत बन चुका है और नगर परिषद खगड़िया इसी दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद खगड़िया में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी परियोजना अंतिम चरण में है। इसके शुरू होने के बाद कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण, पुनर्चक्रण और निष्पादन संभव होगा, जिससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था में व्यापक सुधार दिखाई देगा। उन्होंने सभी वार्ड पार्षदों से अपने-अपने वार्डों में लोगों को गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की अपील की। कहा कि उनका लक्ष्य खगड़िया को केवल स्वच्छ शहर बनाना नहीं, बल्कि ऐसा मॉडल नगर बनाना है जहां आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पूरे प्रभाव के साथ कार्य करे। प्रशिक्षण शिविर में जिले के विभिन्न नगर निकायों के सभी वार्ड पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक प्रणाली, कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, पुनर्चक्रण, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से बताया कि वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाकर शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। अन्य नगर निकायों की सभापतियों ने भी प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ती है और नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलती है।