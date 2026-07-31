Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रशिक्षित किए जाएंगे बेराजगार,स्वरोजगार को मिलेगा बैँकों से ऋण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

शिक्षित बेरोजगारों के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग ने नया कार्यक्रम शुरू किया है। युवाओं को निःशुल्क 15 दिन का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें छात्रवृत्ति के रूप में 3,750 रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद बैंक से ऋण, अनुदान और सरकारी सब्सिडी की सुविधा भी मिलेगी। आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

प्रशिक्षित किए जाएंगे बेराजगार,स्वरोजगार को मिलेगा बैँकों से ऋण

शिक्षित बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। अब ऐसे युवाओं को स्वराजगारी बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग ने बड़ी पहल की है। इनको प्रशिक्षण देकर न केवल रियायती दरों पर बैंकों से ऋण मुहैया कराया जाएगा,बल्कि स्कॉलरशिप भी दी जाएगी,ताकि प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जिले में इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। विभाग कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना के तहत जिले में 15 दिन का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण आयोजित करेगा।प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को 3,750 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अपना उद्योग शुरू करने के इच्छुक युवाओं को बैंक ऋण, अनुदान और सरकारी सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद केवीआईसी और केवीआईबी की योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता दिलाने में विभाग पूरा सहयोग करेगा। प्राचार्य, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग संजय वर्मा का कहना है कि अगस्त से प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रशिक्षण अवधि में पात्रों को छात्रवृत्ति संग स्वरोजगार उपलब्ध कराने को भी बैंक से ऋण देने की व्यवस्था कराई जाती है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।