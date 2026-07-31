प्रशिक्षित किए जाएंगे बेराजगार,स्वरोजगार को मिलेगा बैँकों से ऋण
शिक्षित बेरोजगारों के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग ने नया कार्यक्रम शुरू किया है। युवाओं को निःशुल्क 15 दिन का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें छात्रवृत्ति के रूप में 3,750 रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद बैंक से ऋण, अनुदान और सरकारी सब्सिडी की सुविधा भी मिलेगी। आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
शिक्षित बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। अब ऐसे युवाओं को स्वराजगारी बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग ने बड़ी पहल की है। इनको प्रशिक्षण देकर न केवल रियायती दरों पर बैंकों से ऋण मुहैया कराया जाएगा,बल्कि स्कॉलरशिप भी दी जाएगी,ताकि प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जिले में इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। विभाग कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना के तहत जिले में 15 दिन का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण आयोजित करेगा।प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को 3,750 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अपना उद्योग शुरू करने के इच्छुक युवाओं को बैंक ऋण, अनुदान और सरकारी सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद केवीआईसी और केवीआईबी की योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता दिलाने में विभाग पूरा सहयोग करेगा। प्राचार्य, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग संजय वर्मा का कहना है कि अगस्त से प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रशिक्षण अवधि में पात्रों को छात्रवृत्ति संग स्वरोजगार उपलब्ध कराने को भी बैंक से ऋण देने की व्यवस्था कराई जाती है।
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