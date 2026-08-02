अब ट्रॉमा कैजुअल्टी में होगा सीटी स्कैन, मरीजों को राहत

केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में गंभीर मरीजों के इलाज की रफ्तार अब बढ़ने वाली है। सिर में चोट लगे मरीजों की कैजुअल्टी में ही सीटी स्कैन जांच हो सकेगी। इससे मरीजों को जांच के लिए इधर-उधर नहीं ले जाना पड़ेगा। जांच रिपोर्ट मिलते ही डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकेंगे। मशीन के संचालन के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) में आवेदन किया है। एक सप्ताह में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ट्रॉमा सेंटर में लगभग 400 बेड हैं। ज्यादातर समय सभी बेड भरे रहते हैं। अक्सर 120 से ज्यादा मरीज स्ट्रेचर पर भर्ती रहते हैं। इमरजेंसी में हर दिन 300 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं।

अभी तक सिर में चोट लगे मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। एक ही सीटी स्कैन मशीन है। ट्रॉमा के सीएमएस डॉ. प्रेमराज सिंह ने बतााय कि मरीजों की सहूलियत के लिए ट्रॉमा कैजुअल्टी में मोबाइल सीटी स्कैन मशीन क्रय की गई है। अगले सप्ताह से मोबाइल सीटी स्कैन से जांच शुरू की जाएगी। ऐसे में कैजुअल्टी में आने वाले मरीजों की डॉक्टर की सलाह पर सीटी स्कैन जांच तुरंत हो सकेगी। इससे जल्द से जल्द इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी।डॉ. प्रेमराज सिंह ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर को तीन नई मोबाइल एक्सरे मशीनें भी मिल गई हैं। इनमें आईसीयू, पीडियाट्रिक वार्ड और कैजुअल्टी में एक्सरे जांच शुरू कर दी गई है। पहले सिर्फ एक मोबाइल एक्सरे मशीन थी। सभी वार्डों में उसी से जांच होती थी। इससे मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। इससे जांच जल्दी पूरी होगी। डॉक्टर बिना देरी के इलाज शुरू कर सकेंगे।