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डॉ. आनंद राष्ट्रीय ब्रेस्ट सर्जन संगठन के भावी अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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केजीएमयू के एंडोक्राइन सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्रा को एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष-निर्वाचित (2026-2028) चुना गया है। यह निर्वाचन मदुरै में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में हुआ। डॉ. मिश्रा ने बेहतर मरीज देखभाल और चिकित्सा शिक्षा में योगदान के लिए ये पद हासिल किया है।

डॉ. आनंद राष्ट्रीय ब्रेस्ट सर्जन संगठन के भावी अध्यक्ष

केजीएमयू के एंडोक्राइन सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्रा को एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट-इलेक्ट (2026-2028) तथा अध्यक्ष (2028-2030) निर्वाचित किया गया है। इसकी घोषणा मदुरै में आयोजित एसोसिएशन के 14वें वार्षिक सम्मेलन की सामान्य सभा में की गई। यह चुनाव जून 2026 में देशभर के सदस्यों के मतदान से संपन्न हुआ। एसोसिएशन भारत में ब्रेस्ट सर्जनों का प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। डॉ. आनंद मिश्रा का निर्वाचन ब्रेस्ट एवं एंडोक्राइन सर्जरी, चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की बेहतर देखभाल के क्षेत्र में उनके योगदान का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान माना जा रहा है। डॉ. मिश्रा वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड चैप्टर के चेयरमैन हैं।

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साथ ही इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइन सर्जन्स के प्रेसिडेंट-इलेक्ट भी हैं। उन्होंने सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि वे देशभर के विशेषज्ञों के साथ मिलकर ब्रेस्ट सर्जरी, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेंगे।

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