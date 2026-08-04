केजीएमयू कर्मचारियों के मानकीकरण का मसला छाया

केजीएमयू में कर्मचारियों के मानकीकरण का मसला कार्यपरिषद की बैठक में छाया। सदस्यों ने लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे की मांग की। बैठक में बर्खास्त डॉ. केपी सिंह के मामले पर भी चर्चा हुई, जिसमें उच्च न्यायालय ने उनकी बर्खास्तगी निरस्त की। परिषद ने विश्वविद्यालय का पक्ष मजबूत रखने का निर्णय लिया।

केजीएमयू में बुधवार को कार्यपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के मानकीकरण का मसला छाया है। कार्यपरिषद के सदस्यों ने मानकीकरण में देरी पर नाराजगी जाहिर की। जल्द से जल्द समस्या के समाधान की बात कही। इस संबंध में अफसरों का कहना है कि मामला शासन में विचाराधीन है। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में कार्यपरिषद की बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ सदस्य डॉ. ओपी सिंह ने कर्मचारियों के मानकीकरण (रेगुलराइजेशन) के मामले को उठाया। परिषद के अनुसार मई में इस संबंध में आदेश जारी हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी मामला लटका है। देरी से कर्मचारियों का अहित हो रहा है। उन्हें मानकीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मानकीकरण पर चर्चा परिषद के सभी सदस्यों ने डॉ. ओपी की आपत्तियों का समर्थन किया। परिषद ने सर्वसम्मति से लंबित सभी निर्णयों का तत्काल अनुपालन कराने की मांग की। साथ ही कुलपति को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी हितों का जल्द से जल्द निपटारा कराने की मांग की।

डॉ. केपी सिंह का मामला बैठक में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर पद से बर्खास्त डॉ. केपी सिंह के मामले पर भी चर्चा हुई। उच्च न्यायालय ने उनकी सेवा से बर्खास्तगी का आदेश निरस्त करते हुए पुनः विभागीय जांच कराने और प्रतिपरीक्षण का अवसर देने का निर्देश दिया था। इस पर कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय एकल पीठ के आदेश के बाद खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल करेगा। साथ ही न्यायालय में विश्वविद्यालय का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं लेने का भी निर्णय किया गया।