हैमाटोकॉन कांफ्रेंस में जीएसवीएम का दूसरा स्थान
कानपुर में केजीएमयू लखनऊ में आयोजित हैमाटोकॉन कांफ्रेंस के दौरान जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने क्विज प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों ने भाग लिया। पहले स्थान पर प्रयागराज और तीसरे स्थान पर केजीएमयू के डॉक्टर रहे। प्राचार्य और अन्य डॉक्टरों ने टीम की सफलता पर खुशी व्यक्त की।
कानपुर। केजीएमयू लखनऊ में आयोजित हैमाटोकॉन कांफ्रेंस के दौरान क्विज प्रतियोगिता में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। जीएसवीएम की टीम मे पैथोलॉजी विभाग के डॉ. क्षितिज श्रीवास्तव, मेडिसिन विभाग की डॉ. इफ़ा ख़ान व डॉ. कौशल किशोर सिंह रहे। विभिन्न चिकित्सा विषयों पर आधारित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों की टीमों ने प्रतिभाग किया। पहले स्थान पर प्रयागराज व तीसरे पर केजीएमयू के डॉक्टर रहे। प्राचार्य डॉ. संजय काला, डॉ लुबना ख़ान, डॉ बीपी प्रियदर्शी, डॉ रिचा गिरि ने हर्ष जताया।
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