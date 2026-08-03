केजीएमयू में यूपी का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक शुरू
केजीएमयू ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु यूपी का पहला बोन एवं टिश्यू बैंक खोला है। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने इसे सवा करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया। इससे जटिल सर्जरी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्ट उपलब्ध होंगे। यह सुविधा कई मेडिकल क्षेत्रों में उपयोगी साबित होगी।
केजीएमयू ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी सौगात दी है। लिम्ब सेंटर के चौथे तल पर सवा करोड़ रुपये की लागत से बने यूपी के पहले बोन एवं टिश्यू बैंक का शुभारंभ सोमवार को कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने किया। इस सुविधा से जटिल सर्जरी के लिए मरीजों को अब राज्य में ही उच्च गुणवत्ता वाले बोन और टिश्यू ग्राफ्ट उपलब्ध हो सकेंगे। फिलहाल चिकित्सा शिक्षा विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित एलोग्राफ्ट उपलब्ध होने से मरीजों के शरीर से अतिरिक्त हड्डी निकालने की जरूरत कम होगी। इससे मरीजों को अतिरिक्त चीरा, दर्द, रक्तस्राव और जटिलताओं से राहत मिलेगी। हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार ने बताया कि बोन एवं टिश्यू बैंक में हड्डी, लिगामेंट, टेंडन और अन्य मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू के वैज्ञानिक संग्रह, प्रोसेसिंग, सुरक्षित संरक्षण और जरूरत के अनुसार वितरण की सुविधा देगा। यह सुविधा केवल हड्डी रोग तक सीमित न रहकर प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, बर्न और कैंसर सहित कई अन्य विभागों के लिए भी मददगार साबित होगी। इससे यूपी के साथ पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. शाहवली उल्लाह समेत कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है बैंक
डॉ. आशीष कुमार ने कहा कि बोन एवं टिश्यू बैंक में क्लीन रूम, स्टरल प्रोसेसिंग यूनिट, लाइओफिलाइजर, माइनस 40 डिग्री और माइनस 80 डिग्री तापमान वाले डीप फ्रीजर, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और कोल्ड-चेन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं तैयार हैं। आवश्यक नियामकीय स्वीकृतियां पूरी होने के बाद नियमित सेवाएं अगले कुछ दिनों में शुरू कर दी जाएंगी। इसका मुख्य लाभ जटिल फ्रैक्चर, बोन डिफेक्ट, बोन ट्यूमर, स्पाइन सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी में मिलेगा।
हर ग्राफ्ट का रहेगा डिजिटल रिकॉर्ड
बैंक के इंचार्ज डॉ. कुमार शान्तनु ने बताया कि यह बैंक राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। मरीजों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ग्राफ्ट को अलग पहचान संख्या दी जाएगी और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। भारत में पहले बोन बैंक की शुरुआत 1988 में मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हुई थी, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए केजीएमयू ने यह नया अध्याय जोड़ा है। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने भी इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर बताया।
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