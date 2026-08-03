केजीएमयू में यूपी का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक शुरू

केजीएमयू ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी सौगात दी है। लिम्ब सेंटर के चौथे तल पर सवा करोड़ रुपये की लागत से बने यूपी के पहले बोन एवं टिश्यू बैंक का शुभारंभ सोमवार को कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने किया। इस सुविधा से जटिल सर्जरी के लिए मरीजों को अब राज्य में ही उच्च गुणवत्ता वाले बोन और टिश्यू ग्राफ्ट उपलब्ध हो सकेंगे। फिलहाल चिकित्सा शिक्षा विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित एलोग्राफ्ट उपलब्ध होने से मरीजों के शरीर से अतिरिक्त हड्डी निकालने की जरूरत कम होगी। इससे मरीजों को अतिरिक्त चीरा, दर्द, रक्तस्राव और जटिलताओं से राहत मिलेगी। हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार ने बताया कि बोन एवं टिश्यू बैंक में हड्डी, लिगामेंट, टेंडन और अन्य मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू के वैज्ञानिक संग्रह, प्रोसेसिंग, सुरक्षित संरक्षण और जरूरत के अनुसार वितरण की सुविधा देगा। यह सुविधा केवल हड्डी रोग तक सीमित न रहकर प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, बर्न और कैंसर सहित कई अन्य विभागों के लिए भी मददगार साबित होगी। इससे यूपी के साथ पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. शाहवली उल्लाह समेत कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे।