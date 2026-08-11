लैंस धंधेबाजी रोकने में नाकामी पर प्रतिकुलपति की कुर्सी गई

हिन्दुस्तान फालोअप - केजीएमयू नेत्र रोग विभाग में जांच के दौरान उठाया गया कदम -

हिन्दुस्तान फालोअप - केजीएमयू नेत्र रोग विभाग में जांच के दौरान उठाया गया कदम

- अब तक विभाग के आरोपी डॉक्टर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है

- स्टाफ नर्स और ओटी इंचार्ज से तलब किया जा चुका है स्पष्टीकरण

-चार सदस्यीय जांच कमेटी ने कुलपति को सौंपी रिपोर्ट, कई और निशाने पर

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।

केजीएमयू के नेत्र रोग विभाग में मरीजों से बाहर से लैंस और दवा मंगाने के मामले में जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई का दौर तेज कर दिया गया है। चार सदस्यीय जांच कमेटी की सिफारिश पर आरोपी डॉक्टर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अब विभाग की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने में नाकामी के चलते विभागाध्यक्ष को प्रतिकुलपति का अतिरिक्त पद भार से मुक्त कर दिया गया है।

जांच प्रक्रिया मामले की जांच में मरीजों को बाहर से लैंस और दवाएं मंगाने से जुड़ी शिकायतों की पड़ताल की गई। कमेटी की सिफारिश के बाद आरोपी डॉक्टर पर निलंबन की कार्रवाई हुई। वहीं विभाग की निगरानी और व्यवस्थाओं में खामियों को लेकर जिम्मेदारी तय की गई। इसके बाद प्रतिकुलपति पद से हटाने का फैसला लिया गया। विभाग की अध्यक्ष के पास प्रतिकुलपति पद की जिम्मेदारी थी। केजीएमयू प्रशासन ने बताया कि मरीजों को बाहर से लैंस व दवाएं लिखने के मामले में ओटी इंचार्ज से लेकर अन्य कर्मचारियों को नोटिस भी थमाई जा चुकी है। कुछ समय पहले नेत्र रोग विभाग की अध्यक्ष जिनके पास प्रतिकुलपति पद की भी जिम्मेदारी थी। उन्हें प्रतिकुलपति के पद से हटा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच की निष्पक्षता व विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जाना जरूरी थी।

नए प्रतिकुलपति की नियुक्ति केजीएमयू प्रशासन ने कुछ समय पहले स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीनमेरी) की अध्यक्ष डॉ. अंजू अग्रवाल को नया प्रतिकुलपति नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि नेत्र रोग विभाग की व्यवस्थाओं में सुधार और मरीजों को बाहर से सामान मंगाने की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि मरीजों को बेहतर व किफायती इलाज मुहैया कराने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नेत्र रोग विभाग की अध्यक्ष को प्रतिकुलपति को पद से अलग किया गया है।