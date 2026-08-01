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हादसे के बाद अब नहीं छिपेगा अंदरूनी रक्तस्राव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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केजीएमयू के डॉक्टरों ने एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है, जो सड़क दुर्घटनाओं के बाद शरीर के अंदर रक्तस्राव को जल्दी और आसानी से पहचान सकेगी। यह उपकरण बिना किसी स्क्रीन के काम करता है, जिससे EMT और पैरामेडिक्स इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है।

हादसे के बाद अब नहीं छिपेगा अंदरूनी रक्तस्राव

सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल मरीजों की जान बचाने के लिए केजीएमयू के डॉक्टरों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस व एनस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. प्रेमराज सिंह और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अमिया अग्रवाल ने एक ऐसी पोर्टेबल और स्क्रीन-फ्री स्वदेशी डिवाइस विकसित की है, जो दुर्घटना के बाद शरीर के भीतर होने वाले रक्तस्राव (इंटरनल ब्लीडिंग) का शुरुआती स्तर पर ही पता लगा लेगी। इससे 'गोल्डन ऑवर' के दौरान बिना वक्त गंवाए सटीक इलाज शुरू किया जा सकेगा। कैसे काम करती है यह डिवाइस

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कैसे काम करती है यह डिवाइस

डॉ. प्रेमराज सिंह ने बताया कि दुर्घटना में बाहरी ब्लीडिंग तो तुरंत दिख जाती है, लेकिन अंदरूनी रक्तस्राव का समय पर पता न चलने से जान का जोखिम बढ़ जाता है। यह डिवाइस शरीर के भीतर असामान्य तरल या खून के जमाव की जांच कर तुरंत संकेत देती है।बिजली और बैटरी दोनों से चलने वाले इस उपकरण के लिए किसी स्क्रीन या विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। सामान्य प्रशिक्षण के बाद एम्बुलेंस चालक, पैरामेडिक्स या आपातकालीन स्वास्थ्यकर्मी भी इसका आसानी से उपयोग कर सकेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों, सीएचसी और जिला अस्पतालों से मरीजों को समय रहते उच्च स्तरीय सेंटर रेफर करने में मदद मिलेगी। साथ ही उपचार के दौरान रक्तस्राव बढ़ रहा है या नहीं, इसकी भी निगरानी की जा सकेगी।

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अल्ट्रासाउंड पर निर्भरता होगी खत्म

डॉ. अमिया अग्रवाल के अनुसार, अब तक अंदरूनी रक्तस्राव का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन और रेडियोलॉजिस्ट की अनिवार्यता होती थी, लेकिन यह नई तकनीक इस निर्भरता को खत्म करेगी। डिवाइस के डिजाइन के पेटेंट के लिए आवेदन किया जा चुका है। अंतिम मंजूरी मिलते ही यह स्वदेशी तकनीक देश की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव लाएगी।

सामान्य प्रश्न

केजीएमयू के डॉक्टरों ने कौन सी डिवाइस विकसित की है?
केजीएमयू के डॉक्टरों ने एक पोर्टेबल और स्क्रीन-फ्री स्वदेशी डिवाइस विकसित की है, जो रक्तस्राव का पता लगाने में मदद करेगी।
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