मोटापा हो या टेढ़ी नाक, केजीएमयू में मिलेगा समाधान
केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने अगस्त में होने वाले एस्थेटिक अपडेट-2026 के लिए मरीजों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में राइनोप्लास्टी, बोटॉक्स और टमी टक जैसी सर्जरी की जाएगी। विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार ने बताया कि मरीजों का परीक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे और सर्जरी केवल चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त मरीजों के लिए की जाएगी।
अगर आप पेट की अतिरिक्त चर्बी और ढीली त्वचा से परेशान हैं या नाक, चेहरा अथवा स्तनों की बनावट में सुधार कराना चाहते हैं, तो अब केजीएमयू में इसका मौका मिलेगा। केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में होने वाले केजीएमयू एस्थेटिक अपडेट-2026 के लिए मरीजों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस दौरान देशभर के नामी प्लास्टिक और एस्थेटिक सर्जन आधुनिक तकनीकों से चुनिंदा मरीजों के ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टरों को प्रशिक्षण भी देंगे। कार्यक्रम में नाक की सुंदरता बढ़ाने की सर्जरी (राइनोप्लास्टी), चेहरे की सौंदर्य और कायाकल्प सर्जरी, पलकों की सर्जरी, स्तनों का आकार कम या बढ़ाने की सर्जरी, पेट की अतिरिक्त चर्बी और ढीली त्वचा हटाने की सर्जरी (टमी टक) तथा बोटॉक्स और फिलर्स जैसी आधुनिक प्रक्रियाएं की जाएंगी।
विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार ने बताया कि सभी मरीजों का पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। ऑपरेशन केवल उन्हीं मरीजों का किया जाएगा, जिनके लिए सर्जरी चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होगी। अंतिम निर्णय विशेषज्ञों की राय के आधार पर लिया जाएगा। इच्छुक मरीजों को अपने पुराने चिकित्सा रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट के साथ विभाग में संपर्क करना होगा।डॉ. विजय कुमार ने बताया कि आयोजन का मकसद केवल मरीजों का इलाज करना ही नहीं, बल्कि युवा प्लास्टिक सर्जनों को नई तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना भी है। विशेषज्ञ ऑपरेशन के दौरान आधुनिक सर्जरी की बारीकियां बताएंगे। जिससे भविष्य में मरीजों को और बेहतर तथा सुरक्षित इलाज मिल सकेगा।
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