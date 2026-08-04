केजीएमयू में कुलपति-कुलसचिव में टकराव खुलकर सामने आया

केजीएमयू में कुलपति और कुलसचिव के बीच प्रशासनिक खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्य परिषद की बैठक हुई। जिसमें कार्यपरिषद के सदस्यों ने कुलसचिव स्तर पर कर्मचारियों के मानकीकरण के फैसले के अनुपालन में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। सदस्यों ने आरोप लगाया कि मई 2026 में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय तीन माह बाद भी लागू नहीं किए गए हैं। इस संबंध में कार्यपरिषद के सदस्यों ने कुलपति को लिखित प्रतिवेदन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की। बैठक में वरिष्ठ सदस्य डॉ. ओपी सिंह ने कहा कि कार्य परिषद के कई निर्णयों का क्रियान्वयन जानबूझकर रोका गया है। कर्मचारियों के मानकीकरण (रेगुलराइजेशन) के मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि परिषद के अनुसार मई में इस संबंध में आदेश जारी हो जाना चाहिए था। लेकिन अब तक कुलसचिव कार्यालय की ओर से आदेश जारी नहीं किया गया। देरी से कर्मचारियों को मानकीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। परिषद के सभी सदस्यों ने डॉ. ओपी की आपत्तियों का समर्थन किया। परिषद ने सर्वसम्मति से लंबित सभी निर्णयों का तत्काल अनुपालन कराने की मांग की। साथ ही कुलपति से कहा गया कि कुलसचिव पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करें। ताकि भविष्य में परिषद के फैसलों के क्रियान्वयन में बेवजह देरी न हो。