केजीएमयू में कुलपति-कुलसचिव में टकराव खुलकर सामने आया
केजीएमयू में कुलपति और कुलसचिव के बीच प्रशासनिक खींचतान बढ़ी है। कार्य परिषद ने कुलसचिव द्वारा कर्मचारियों के मानकीकरण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। परिषद ने सभी लंबित निर्णयों का तत्काल अनुपालन कराने की मांग की। बैठक में डॉ. केपी सिंह के मामले पर भी चर्चा की गई और विशेष अपील दाखिल करने का निर्णय लिया गया।
केजीएमयू में कुलपति और कुलसचिव के बीच प्रशासनिक खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्य परिषद की बैठक हुई। जिसमें कार्यपरिषद के सदस्यों ने कुलसचिव स्तर पर कर्मचारियों के मानकीकरण के फैसले के अनुपालन में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। सदस्यों ने आरोप लगाया कि मई 2026 में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय तीन माह बाद भी लागू नहीं किए गए हैं। इस संबंध में कार्यपरिषद के सदस्यों ने कुलपति को लिखित प्रतिवेदन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की। बैठक में वरिष्ठ सदस्य डॉ. ओपी सिंह ने कहा कि कार्य परिषद के कई निर्णयों का क्रियान्वयन जानबूझकर रोका गया है। कर्मचारियों के मानकीकरण (रेगुलराइजेशन) के मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि परिषद के अनुसार मई में इस संबंध में आदेश जारी हो जाना चाहिए था। लेकिन अब तक कुलसचिव कार्यालय की ओर से आदेश जारी नहीं किया गया। देरी से कर्मचारियों को मानकीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। परिषद के सभी सदस्यों ने डॉ. ओपी की आपत्तियों का समर्थन किया। परिषद ने सर्वसम्मति से लंबित सभी निर्णयों का तत्काल अनुपालन कराने की मांग की। साथ ही कुलपति से कहा गया कि कुलसचिव पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करें। ताकि भविष्य में परिषद के फैसलों के क्रियान्वयन में बेवजह देरी न हो。
बर्खास्त डॉ. केपी सिंह मामले में स्पेशल अपील होगी
बैठक में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर पद से बर्खास्त डॉ. केपी सिंह के मामले पर भी चर्चा हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी सेवा से बर्खास्तगी का आदेश निरस्त करते हुए पुनः विभागीय जांच कराने और प्रतिपरीक्षण का अवसर देने का निर्देश दिया था। इस पर कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय एकल पीठ के आदेश के बाद खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल करेगा। साथ ही न्यायालय में विश्वविद्यालय का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं लेने का भी निर्णय किया गया।
प्रश्नोत्तर
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