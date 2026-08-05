केजीबीवी की छात्राओं ने किया विधानसभा का शैक्षिक भ्रमण

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की छात्राओं के लिए बुधवार का दिन अविस्मरणीय रहा। अलीगढ़ के केजीबीवी अतरौली की छात्राएं शैक्षिक भ्रमण के तहत विधानसभा का भ्रमण किया। लोकतंत्र के मंदिर में पहुंची छात्राओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है उसके विषय में जानकारी हासिल की।

छात्राओं की विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात

छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्राओं से संवाद किया और उन्हें शिक्षा के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों व राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के विषय जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वह बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करें। शैक्षिक भ्रमण पर विधानसभा पहुंची छात्राओं ने समझा कि जनहित से जुड़े विषयों पर विधानसभा में किस प्रकार चर्चा होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भ्रमण के दौरान छात्राओं ने विधानसभा भवन के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया तथा इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्हें सदन की कार्यवाही, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और विधायी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। छात्राओं ने उत्सुकतापूर्वक अनेक प्रश्न पूछे और उनकी जिज्ञासाओं का संतोषजनक समाधान किया गया, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी समझ और अधिक समृद्ध हुई।