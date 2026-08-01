केएफसीएल बोली, कंपनी बंद तो कैसे दें काम
कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड (केएफसीएल) ने कर्मचारियों को नौकरी पर लौटने से मना कर दिया है। प्रबंधन का कहना है कि कंपनी बंद है, इसलिए वे काम पर नहीं रख सकते। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों का हिसाब किया और उन्हें सेवानिवृत्त किया।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड (केएफसीएल) ने कर्मचारियों को वापस नौकरी रखने से मना कर दिया है। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि जब फैक्ट्री पूरी तरह बंद है, तो काम कैसे दिया जा सकता है। कंपनी प्रबंधन की दो टूक से कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। घाटे के चलते केएफसीएल में बीते दो वर्षों से उत्पादन बेपटरी हो गया था। आखिरकार, प्रबंधन ने कर्मियों को नौकरी से सेवामुक्त करते हुए वेतन व अन्य देनदारियों का हिसाब-किताब कर दिया। कंपनी से सेवामुक्त किए जाने से कंपनी के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की राह पकड़ी। कर्मचारी कंपनी में बने रहना चाहते हैं।
ताकि भविष्य में कंपनी दोबारा चले, तो काम कर सकें। इन्हीं तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि कर्मचारियों को सेवा में लेने के लिए प्रबंधन से कहें। कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए अपर श्रमायुक्त कानपुर परिक्षेत्र शनिवार को केएफसीएल प्रबंधन से मिले। अपर श्रमायुक्त ने बताया कि केएफसीएल प्रबंधन का कहना है कि जब कंपनी बंद है तो किसी भी कर्मचारी को काम पर कैसे रख सकते हैं। वैसे भी, सभी कर्मचारियों का पाई-पाई हिसाब हो चुका है। ऐसे में दोबारा नौकरी पर रख पाना संभव नहीं है।
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