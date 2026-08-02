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जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखें जनप्रतिनिधि: योगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में सर्वदलीय बैठक को किया संबोधित -सीएम की

जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखें जनप्रतिनिधि: योगी

-लोकतंत्र में संवाद महत्वपूर्ण, इससे निकले परिणाम होते हैं जनोपयोगीः सीएम योगी

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-विगत 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के बारे में बदली देश-दुनिया की धारणाः मुख्यमंत्री

-विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक

-सोमवार से से प्रारंभ होगा विधानसभा का मानसून सत्र

लखनऊ, विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के विधानसभा व विधान परिषद सदस्यों से कहा है कि जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखें। साथ ही स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने की अपील भी

बैठक का उद्देश्य

मुख्यमंत्री रविवार को विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह बैठक तीन अगस्त सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के संचालन के संबंध में आयोजित की गई थी。

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है और सदन जनप्रतिनिधियों को संवाद करने का मंच प्रदान करता है। इससे निकले परिणाम जनोपयोगी होते हैं। नौ वर्ष में विधानसभा ने पूरे देश में संसदीय कार्यप्रणाली में उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सदन स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा के लिए जाना जा रहा है। यह काम सभी दलों के नेताओं की वजह से संभव हुआ है। सकारात्मक संवाद का परिणाम है कि विगत नौ वर्ष में उत्तर प्रदेश के बारे में देश-दुनिया की धारणा बदली है।

सदन में सहयोग की आवश्यकता

बैठक में नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानसून सत्र में आमजन से जुड़े मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। इससे प्रदेश का विकास भी होता है और जनता की समस्याओं का समाधान भी। जनप्रतिनिधि को जनता के हित से जुड़े हर मुद्दों को सदन में गंभीरता से उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों से अपील की कि सदन के सुचारु संचालन में सभी सदस्यों का सहयोग मिलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए।

सदन का सहयोग

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारु संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्य़क्ष व कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’, निषाद पार्टी विधानमंडल दल के नेता रमेश सिंह, अपना दल (एस) के आरके पटेल, राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल बालियान आदि मौजूद रहे।

प्रश्न और उत्तर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदस्यों से क्या कहा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यों से जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखने और स्वस्थ चर्चा कर विकास में सहयोग करने की अपील की।
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