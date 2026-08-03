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जनता से जुड़ी परियोजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: योगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-विधान परिषद में उठे सवालों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की लोक निर्माण

जनता से जुड़ी परियोजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: योगी

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विधान परिषद और विधान सभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए हर एक सवाल का समयबद्ध और तथ्यात्मक जवाब तैयार किया जाए। जनता से जुड़ी समस्याओं और विभागीय परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि सदन में उठने वाले हर विषय को पूरी गंभीरता से लें और धरातल पर कार्यों को तेजी से पूरा करें।

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महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक

केशव प्रसाद मौर्य ने ये निर्देश सोमवार को विधान सभा स्थित कक्ष संख्या-101 में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में दिए। यह उच्चस्तरीय बैठक मुख्य रूप से विधान परिषद में लोक निर्माण विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों और सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में बुलाई गई थी।

जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही

बैठक में विभाग के कार्यों को गति देने और सदन में उठाए गए जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही तय करने के लिए शासन और लोक निर्माण विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान, सचिव प्रकाश बिन्दु तथा प्रमुख अभियन्ता अशोक कुमार द्विवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील

सदन की कार्यवाही और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमारी सरकार हर हाल में सदन को सुचारू रूप से और नियम संगत तरीके से चलाना चाहती है। सदन की कार्यवाही प्रदेश के विकास और जनता की आवाज को उठाने का मंच है।’ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपील की, ‘मैं विपक्ष से पुरजोर अनुरोध करता हूँ कि वे सदन का कीमती समय बर्बाद न करें। सदन की कार्यवाही बाधित करने से न केवल जनता के मुद्दों की अनदेखी होती है, बल्कि प्रदेशवासियों के टैक्स के पैसे (धन) का भी भारी दुरुपयोग होता है। विपक्ष को सकारात्मक चर्चा में भाग लेना चाहिए।’

समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश

केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को विभाग की चालू परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा और निर्देश दिया कि सड़कों के गड्ढामुक्ति अभियान, नए पुलों के निर्माण और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़े जिन कार्यों पर सदन में चर्चा हुई है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।

प्रश्नोत्तर

उप मुख्यमंत्री ने किस बिंदु पर अधिकारियों को निर्देश दिए?
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद और विधान सभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का समयबद्ध और तथ्यात्मक जवाब देने का निर्देश दिया।
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