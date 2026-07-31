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ग्राम्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लाई जाए तेजी, कार्य धरातल पर दिखें: केशव प्रसाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-गांवImplementation of rural development schemes should be expedited, work should be visible on the ground: Keshav Prasad

ग्राम्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लाई जाए तेजी, कार्य धरातल पर दिखें: केशव प्रसाद

लखनऊ, विशेष संवाददाता

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम्य विकास विभाग की सभी कार्य योजना पर ठोस, प्रभावी व त्वरित गति से कार्यवाही की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 31 मार्च के बाद ऑफलाइन माध्यम से निधि अंतरण पाए जाने से संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों-कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए。

ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा

उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त निधि अंतरण केवल ऑनलाइन माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़े तथा किसी प्रकार की लीकेज की संभावना न रहे। कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गांव में जल निकासी के पुख्ता प्रबन्ध किए जाएं। गांवों की गलिया ग्रामीणों का हाइवे है, उन्हें व्यवस्थित व ठीक रखा जाए, गांवों में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाय।

निधि अंतरण और महिला समूहों के प्रशिक्षण

केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय एक सप्ताह के भीतर वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। संचालित वृक्षारोपण कार्य के तहत रोपित पौधों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत सरोवरों पर ध्वजारोपण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों के आवासों की स्वीकृति अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाए।

जनप्रतिनिधियों की सुनवाई

उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकाधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का एसआईआरडी के माध्यम से प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाए। ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए महिला उद्यमी केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भुगतान अवशेष हों, उनको प्राथमिकता के आधार पर भुगतान की कार्रवाई बजट के अनुरूप नियमानुसार किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये ग्राम्य विकास विभाग में विभिन्न जांचों के जो प्रकरण लम्बित हैं, उनको तुरंत निस्तारित किया जाए। अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातो को पूरी गम्भीरता से सुने, निस्तारण योग्य प्रकरणो का निस्तारण करे, जो प्रकरण उनके स्तर से निस्तारित नही हो सकते, उसके बारे मे जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करते हुये अवगत कराया जाए।

सामान्य प्रश्न

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं?
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को ठोस, प्रभावी व त्वरित गति से कार्यवाही करने और सभी निधि अंतरण ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है।
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