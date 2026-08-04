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आतंकवादी हमले मदरसा शिक्षा का परिणाम: केशव प्रसाद मौर्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- अखिलेश मुस्लिम वोट के लिए जालीदार टोपी पहन सकते हैं लखनऊ, विशेष संवाददाता

आतंकवादी हमले मदरसा शिक्षा का परिणाम: केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की राजनीति पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लिए जालीदार टोपी पहन सकते हैं। मैं नहीं पहन सकता। उन्होंने कहा है कि देश हो या विदेश आतंकवादी हमले मदरसा शिक्षा का परिणाम है।

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राजनीतिक संवाद

विधान परिषद से निकलने के बाद उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 25 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में भाजपा पिछले नौ साल से सुशासन की सरकार चल रही है। प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का उज्जवल भविष्य के लिए सहित अन्नदाताओं को समर्थवान बनाने के लिए जो काम हो रहा है, वो ऐतिहासिक है।

समाजवादी पार्टी की आलोचना

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करती है, हम लोग राष्ट्रवाद के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। सपा को नाम बदलकर ‘हल्ला-गुल्ला’ करने वाली पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि सपा पर नकारात्मक और हल्ला-गुल्ला करने का काम रहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। इसका असर यूपी की 25 करोड़ जनता महसूस कर रही है, इसलिए एक बार नहीं, बार-बार भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। वह 2027 में सैफई चली जाएगी। भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। समाजवादियों के हाथ खून से रंगे है। आज सपा हिन्दुओं की हितैशी बनने का प्रयास कर रही हैं। सपा विधायक सदन में जिस प्रकार कृत्य कर रहे सभी देख रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर क्या आरोप लगाया?
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया।
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