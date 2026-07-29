राहुल गृहमंत्री को लेकर कर रहे अनर्गल प्रलाप: केशव
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्हें घेरा है। केशव ने बुधवार को एक्स पर लिखा कि बिना ज्ञान के विशेषज्ञ राहुल गांधी को सबकुछ पता है, बस यही नहीं पता कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने जो अनर्गल बयान दिया है, उससे उनकी पांच दफा की सांसदी की कलई खुल गई है। उनको प्रशासन का क, ख, ग, नहीं आता। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के निशाने पर गृहमंत्री इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनकी रणनीतिक चकरी का कोई तोड़ पूरी कांग्रेस के पास नहीं है।
उनकी रणनीतिक बिसात पर गांधी परिवार बार-बार ढेर हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती मिली है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नासूर बन चुकी आतंकवाद एवं नक्सलवाद जैसी चुनौतियों का खात्मा मोदी सरकार ने किया है।
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