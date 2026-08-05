केरपा पंचायत में बनेगा कन्या विवाह मंडप, 50 लाख से होगा निर्माण
डेहरी, एक संवाददाता।न्न कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह पहल की है। अब लोगों को महंगे बैंक्वेट हॉल या मैरिज हॉल पर निर्भर नहीं रह
डेहरी, एक संवाददाता। तिलौथू प्रखंड की केरपा पंचायत के लोगों को जल्द ही कन्या विवाह मंडप भवन की सुविधा मिलने वाली है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत पंचायत में करीब 50 लाख रुपये की लागत से आधुनिक विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने योजना को मंजूरी देने के साथ ही आवश्यक राशि भी उपलब्ध करा दी है और जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
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