इजराइल और फलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष में एक भारतीय महिला की भी जान चली गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री वी मुरलीधरण ने आज सुबह इसकी जानकारी दी कि इजराइल में काम करने वाली केरल की एक महिला की मंगलवार को एक फलीस्तीनी रॉकेट हमले में मौत हो गई। महिला की पहचान सौम्या संतोष के रूप में हुई है। हालांकि, इस पर इजराइल ने शोक व्यक्त किया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम परिवार के साथ हैं और इस घटना ने हमें मुंबई अटैक की याद ताज कर दी।

भारत में इजरायल के राजदूत रॉन मलका ने कहा कि मैंने हमास के आतंकवादी हमले के शिकार सौम्या संतोष के परिवार से बात की। मैंने उनके दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान के लिए दुःख व्यक्त किया और इजराइल की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त की। पूरा देश उनके इस दुख की घड़ी में शोक मना रहा है और हम उनके लिए यहां हैं।

I just spoke to the family of Soumya Santosh, victim of Hamas terrorist strike. I expressed my sorrow for their unfortunate loss & extended my condolences on behalf of Israel. The whole country is mourning her loss & we are here for them: Ambassador of Israel to India, Ron Malka pic.twitter.com/5SHmQixtNU