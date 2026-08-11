खेल : मेसी दौरा : केरल के खेल विभाग ने जांच रिपोर्ट सौंपी
मेसी दौरा : केरल के खेल विभाग ने जांच रिपोर्ट सौंपी तिरुवनंतपुरम। केरल के
मेसी दौरा : केरल के खेल विभाग ने जांच रिपोर्ट सौंपी तिरुवनंतपुरम। केरल के खेल विभाग ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना टीम के प्रस्तावित दौरे से जुड़े विवाद की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य के खेल मंत्री ओ जे जनीश ने बताया कि खेल विभाग के विशेष सचिव ने विभाग के पास उपलब्ध फाइलों की जांच के बाद तैयार की गई रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। यह विवाद पूर्व खेल मंत्री वी अब्दुरहीमान के कार्यकाल से जुड़ा है, जिन्होंने घोषणा की थी कि मेसी और अर्जेंटीना की टीम केरल आएगी।
उन्होंने दावा किया था कि दौरे के संबंध में उन्होंने स्पेन की यात्रा की और अर्जेंटीना के अधिकारियों से बात की थी। एक प्रायोजक ने भी दावा किया था कि उसने मेसी को अर्जेंटीना लाने के लिए लगभग 126 करोड़ रुपये खर्च किए थे लेकिन मेसी और अर्जेंटीना की टीम केरल नहीं आई।
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