केरलम से चली अमृत यात्रा आज पहुंचेगी काशी
केरलम के आध्यात्मिक यात्रियों का दल 11 अगस्त को वाराणसी पहुंचेगा, जहां वे गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के प्रचार हेतु स्थानीय छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। चिन्मयानंद फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस यात्रा में स्वामी अन्नपूर्णानंद का नेतृत्व होगा। यात्रा का समापन नई दिल्ली में 23-25 अक्टूबर को बड़े समारोह के साथ होगा।
वाराणसी, मुख्य संवाददाता। गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अमृत यात्रा पर निकले केरलम के आध्यात्मिक यात्रियों का दल 11 अगस्त को काशी पहुंचेगा। केरलम के स्वामी चिन्मयानंद फाउंडेशन की ओर से इस यात्रा की शुरुआत गत वर्ष 31 दिसंबर को अर्नाकुलम से हुई थी। काशी में यात्री दल काशी हिंदू विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद करेगा। 12 अगस्त को काशी के साधु-संतों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विशेष सम्मेलन शाम 05 से 07 बजे तक तेलियाबाग के श्रीनिलयम कुटीर में होगा। इसमें अयोध्या के संत नृत्य गोपालदास के कृपापात्र शिष्य महंत रामगोपाल दास भी रहेंगे।
75 वर्ष पुराने चिन्मयानंद फाउंडेशन की ओर से निकाली गई यात्रा का नेतृत्व स्वामी अन्नपूर्णानंद कर रहे हैं। यह यात्रा अब तक केरलम्, महाराष्ट्र, गंजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों का भ्रमण कर चुकी है। यात्रा ने गत रविवार को बिहार में प्रवेश किया। पटना और गया के आयोजनों में हिस्सा लेते हुए दल 11 अगस्त को अपराह्न दो बजे श्रीनिलयम कुटरी पहुंचेगा। यात्रा दल में ब्रह्मचारी मित्रानंद, ब्रह्मचारी सुधीर चैतन्य, ब्रह्मचारिणी तारिणी चैतन्या सहित कुल 15 सदस्य हैं। यात्रा के समापन पर नई दिल्ली में 23 से 25 अक्तूबर तक वृहद समारोह होगा। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी सम्मिलित होंगे।
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