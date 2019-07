पड़ोस के कुत्ते से 'अवैध संबंध', मालिक ने कुतिया को घर से निकाला

कहते है कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मालिक की बेरुखी के चलते पोमेरियन कुतिया को सड़क पर रहना पड़ा। इस कुतिया को उसके मालिक ने घर से निकाल दिया है और उसके साथ एक नोट भी उसके गले में लटकाया। इस नोट में मालिक ने कुतिया को घर से निकालने की जो वजह बताई है वो बेहद ही हैरान करने वाली है।

सेक्स रैकेट में फंसी नाबालिग का खुलासा, बोली-विधायक के पास भेजते थे

बताया जा रहा है कि कुतिया के गले में लटके लॉकेट में मालिक ने नोट लिखा है कि यह अच्छी आदतों वाली एक समझदार कुतिया है। ये ज्यादा खाना नहीं खाती है और इसे कोई बीमारी भी नहीं है। यह हफ्ते में 5 बार नहाती है। यह सिर्फ भौंकती है और इसने बीते तीन साल में किसी को नहीं काटा है। नोट में मालिक ने लिखा है कि यह ज्यादातर दूध, बिस्कुट और अंडे ही खाती है। इसके बाद मालिक ने इसको छोड़ने की वजह में लिखा है कि क्योंकि इसके पड़ोस के कुत्ते से 'अवैध संबंध' है।

Shameem: As I was trying to put her in the kennel, I found a piece of paper attached to her collar. It was a note which said,"She is of a good breed. She doesn't eat much. Because of her illicit relationship with a dog next door I am abandoning her." #Kerala https://t.co/1uGHBItkzm