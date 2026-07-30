पाकिस्तान से कॉल आने पर केरल में युवक हिरासत में
कोझिकोड के बेपोर में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके फोन पर पाकिस्तान से कॉल आई थी। यह व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करने के लिए केरल आया था। अधिकारियों ने बताया कि उसके फोन में कोई अन्य संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है।
कोझिकोड (केरल), एजेंसी। कोझिकोड के बेपोर में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। कथित तौर पर पाकिस्तान से फोन कॉल आने के बाद संदेह के तौर पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मूलत: पश्चिम बंगाल निवासी यह शख्स मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करने केरल आया था। उसके फोन पर पाकिस्तान से कॉल आने की जानकारी के बाद उससे केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। हालांकि, उसके फोन में पाकिस्तान के नंबर से आई एक कॉल के अलावा कुछ और संदिग्ध नहीं मिला है।
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