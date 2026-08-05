पानी का स्तर बढ़ाने के ऐलान का केरल ने किया विरोध

केरल ने बुधवार को मुल्लापेरियार बांध में पानी का स्तर बढ़ाने के तमिलनाडु सरकार के ऐलान का विरोध किया है। राज्य ने इसे अपने हितों के खिलाफ बताया और कहा कि वह जलाशय का स्तर नहीं बढ़ने देगा। मंत्री मॉन्स जोसेफ ने कहा कि इस समस्या पर सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल ने बुधवार को मुल्लापेरियार बांध में पानी का स्तर बढ़ाने के तमिलनाडु सरकार के ऐलान का विरोध किया है। राज्य ने इसे अपने हितों के खिलाफ बताया और कहा कि वह किसी भी हाल में जलाशय का स्तर नहीं बढ़ने देगा। राज्य के जल संसाधन मंत्री मॉन्स जोसेफ ने कहा कि राज्य सरकार तमिलनाडु सरकार के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएगी और इस कदम के खिलाफ सभी विकल्पों पर विचार करेगी। जोसेफ ने कहा कि सदी पुराने बांध से जुड़े तमिलनाडु के बजट ऐलान के तुरंत बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ भी चर्चा की。

मुल्लापेरियार बांध का पानी उन्होंने कहा कि केरल का साफ रुख है कि मुल्लापेरियार बांध में पानी का स्तर किसी भी हाल में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 130 साल से भी पुराने इस बांध की सुरक्षा राज्य के लिए सबसे बड़ी चिंता है और उन्होंने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय पानी का अधिकतम स्तर 142 फीट है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन तमिलनाडु ने अब तक उन निर्देशों का पालन नहीं किया है।

मुख्यमंत्री की बातचीत केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वह लंबे समय से लंबित मुल्लापेरियार बांध के मुद्दे पर तमिलनाडु के अपने समकक्ष सी. जोसेफ विजय के साथ बातचीत करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। साथ ही दोनों राज्यों के बीच आधिकारिक स्तर पर बातचीत चल रही है।