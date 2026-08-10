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‘भाजपा वंदे मातरम के मुद्दे पर केरल सरकार को परेशान कर रही’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केरल के परिवहन मंत्री सीपी जॉन ने भाजपा पर वंदे मातरम गाने को लेकर सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह एक सुंदर गीत है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में विशेष धर्म पर आधारित गाना गलत होगा। जॉन ने कहा कि नेहरू के समय में इसे सीमित रखा गया था और भाजपा इस मुद्दे को बढ़ा रही है।

‘भाजपा वंदे मातरम के मुद्दे पर केरल सरकार को परेशान कर रही’

कोझिकोड (केरल), एजेंसी। केरल के परिवहन मंत्री सीपी जॉन ने सोमवार को भाजपा पर राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को पूरा गाने के मुद्दे पर सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया। जॉन ने कहा कि वंदे मातरम एक सुंदर गीत है, लेकिन इसमें भक्ति या प्रार्थना गीत जैसी बातें भी हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि भक्ति गीतों में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि कई लोग इनका आनंद लेते हैं, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी खास धर्म के बारे में गाना गलत होगा। इसलिए, नेहरू के समय में राष्ट्रीय गीत को कुछ ही छंदों तक सीमित रखा गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा यह कहकर इस मुद्दे को तूल दे रही है कि इसे पूरा गाया जाना चाहिए।

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हमें इसके प्रति अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। यही मेरी राय है।

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