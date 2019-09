केरल के मरदु फ्लैट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 138 दिनों में इमारत गिराई जाए

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा, 138 दिनों में मरदु फ्लैट गिराए जाने का आदेश दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने हर प्रभावित मरदु फ्लैट मालिक को चार सप्ताह में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए देने का भी फरमान सुनाया है।

#Kerala: On May 8, Apex Court had ordered demolition of around 400 flats in Maradu municipality in Ernakulam district for violation of coastal regulation zone rules. The court has down heavily on the Kerala government for non compliance of its verdict to demolish the buildings. https://t.co/aiMFEjR6Oo