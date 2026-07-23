क्रिप्टो करेंसी के मास्टर माइंड को पांच दिन की पुलिस रिमांड
एनआईए कोर्ट ने केरला के मलाप्पुरम जिले के समीर बाबू टीपी को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों में वित्तीय लेनदेन के मामले में 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने पुलिस को आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दी है ताकि अन्य साथियों की पहचान और बैंक लेनदेन का पता लगाया जा सके।
क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों से वित्तीय लेनदेन करने के आरोपी केरला राज्य के मलाप्पुरम जिले के रहने वाले समीर बाबू टीपी को एनआईए कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। यह आदेश एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने जारी किया। अदालत ने कहा है कि पुलिस रिमांड अवधि 24 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को सायं 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। एनआईए की ओर से रिमांड अर्जी के माध्यम से अदालत से कहा गया कि आरोपी को गत 21 जून को गिरफ्तार किया गया था। सीमित समय मे उससे गहनता से पूछताछ नहीं की जा सकी थी।
अभियुक्त को रिमांड पर लेकर उसके अन्य साथियों की पहचान, बैंक खातों में हुए लेनदेन व बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डाटा के संबंध में पूछताछ की जानी है। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को इस शर्त के साथ 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर दिया जा रहा है कि जेल से कस्टडी में लेने से पूर्व एवं जेल में दाखिल करने से पूर्व उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
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