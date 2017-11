केरल लव जिहाद मामला:हादिया ने कहा-मैं पति के साथ रहना चाहती हूं

केरल लव जिहाद मामले में हदिया (इस्लाम धर्म अपनाने वाली हिंदू महिला) ने शनिवार को कहा कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। हादिया को उसके माता पिता और सुरक्षाकर्मी इस बीच दिल्ली जाने वाले विमान में चढाने के लिए जबरन ले गए, क्योंकि इस मामले में उसे इस महीने की 27 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में गवाही देनी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जैसे ही हादिया नेदुम्बेसरी स्थित हवाई अड्डे पर पहुंची तो वहां अव्यवस्था का माहौल हो गया, मीडियाकर्मी उसके निकट जाने की कोशिश करने लगे और इसके लिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई।



हवाई अड्डे के अंदर ले जाने के दौरान बुर्का पहने 25 वर्षीय हदिया ने चिल्ला कर कहा, 'मैं एक मुस्लिम हूं। मेरे ऊपर कोई दवाब नहीं है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को हदिया के पिता को अपनी बेटी को अगली सुनवाई के वक्त यानी 27 दिसंबर को पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट हदिया के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी की मुस्लिम युवक से शादी का विरोध करते हुए इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं।

I am a Muslim. I want to go with my husband. Nobody forced me to convert: Hadiya, who will be produced before Supreme Court in Kerela 'Love Jihad' case on 27th November in Delhi pic.twitter.com/w9JzcmBw9Z