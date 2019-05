Kerala Election Results 2019: केरल में राहुल गांधी आगे, शशि थरूर पीछे

Kerala Election Results 2019: केरल की 20 लोकसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। इन लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण यानि 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। केरल में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और सीपीएम नीच एलडीएफ और बीजेपी मुख्य पार्टियां हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और तिरुवनंतपुरम पर शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए केरल के नतीजों पर भी देश की निगाहें टिकीं हुई हैं।

9.20- तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से शशि थरूर पीछे चल रहे हैं।

9.10-

Sonia Gandhi leading from Uttar Pradesh's Raebareli and Rahul Gandhi leading from Kerala's Wayanad. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/mgUerY2eOg